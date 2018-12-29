Политика
В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии
В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и БелоруссииREGNUM06:40
Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии не предполагает полного воссоединения государств, заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM06:40
Оценить
57 человек отреагировали
Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год и документ, на основе которого мы с Белоруссией стали союзными государствами. Речь не идет о каком-то присоединении, это движение навстречу друг другу, это не движение в какую-то одну сторону.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 07:21
с чего всё началось
В Кремле ответили на вопрос, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Белоруссией. Стороны, как указал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящий момент «движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону», передает корреспондент РБК.РБК05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика
Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров
Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции
Владимир Путин на этой неделе во второй раз встретился с Александром Лукашенко.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Лавров назвал переговоры России и Турции по Сирии полезными
Переговоры Россия - Турция по Сирии на высоком уровне были полезными, обсуждались борьба с терроризмом, гуманитарные вопросы, возвращение беженцев, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.
Обновлено в 07:15
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
Обновлено в 05:53
Политика
Путин освободил от должности прокурора Москвы
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Обновлено в 06:26
Политика
В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова
Ранее Семиноженко заявил о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Россия начала создавать самолет на замену «Руслану»
Главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов рассказал, что в России создают самолет на замену Ан-124 "Руслан".
Обновлено в 07:23
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
США помогут главному противнику «Газпрома»
Ранее российские власти говорили, что завершение строительства «Северного потока-2» не означает автоматического отказа от транзита газа через территорию Украины.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В США не исключили «военные меры» в отношении России из-за ДРСМД
В документе указывается, что у России появилась новая крылатая ракета, которая якобы нарушает положения ДРСМД.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в нарушении перемирия
Обновлено в 05:14
Политика
Юнкер усомнился в готовности Румынии к председательству в Совете ЕС
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Политика
Большинство граждан Китая признали самыми важными отношения с США
Большинство граждан Китая сочли отношения Пекина и Вашингтона наиболее важными, отношения с Москвой оказались на втором месте.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине
Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.
Обновлено в 04:39