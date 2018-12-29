В Кремле ответили на вопрос, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Белоруссией. Стороны, как указал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящий момент «движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону», передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год и документ, на основе которого мы с Белоруссией стали союзными государствами. Речь не идет о каком-то присоединении, это движение навстречу друг другу, это не движение в какую-то одну сторону.

Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии не предполагает полного воссоединения государств, заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии

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