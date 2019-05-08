Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в НовосибирскеРИА Новости 05:35
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Игры
В Китае заблокировали PUBG Mobile
Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Наука
В Германии открыли первую трассу для электрогрузовиков
Современный участок автобана, оборудованный для проезда грузовиков на электрической тяге, открыли в Германии, рядом с Франкфуртом-на-Майне.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Здоровье
Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено в 10:13
Футбол
Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев
Обновлено в 16:49
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Футбол
Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте.
Обновлено в 14:28
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Согласно видеозаписи, новинка получит двойную камеру, модули которой будут выполнены по форме квадрата. iPhone XR 2019 будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем и поддержкой функции Face ID, а также портом Lightning.
Обновлено в 15:41
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 03:18
Космос
Что произойдет, если все жители планеты прыгнут одновременно - ученые знают ответ
Если 7,2 миллиарда людей в назначенное время одновременно прыгнут, ничего особенного не произойдет.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
Обновлено в 09:43
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям со скаутами очистили пляж от мусора: фото
Принц Уильям протягивал супруге мешок для мусора, а Кэтрин забрасывала туда отходы, которые вынесло волнами на берег.
Обновлено в 12:29
Кино
Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить «Рембо 5»
Специальный показ эксклюзивных отрывков из нового "Рэмбо" с участием Сильвестра Сталлоне состоится в Каннском Дворце фестивалей 24 мая в 22: 30, причем это будет не обычное мероприятие.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы
На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25