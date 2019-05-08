Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в НовосибирскеРИА Новости 05:35

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
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Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

РБК06:19

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

RT на русском06:14

Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске

Московский Комсомолец05:44

Вопрос об открытии памятника Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей – Песков

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ТАСС05:57

Песков отказался давать оценку установке памятника Сталину в Новосибирске

РИА Новости06:06
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Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
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В музее шпионажа в Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

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В Китае заблокировали PUBG Mobile

Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
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В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
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В Германии открыли первую трассу для электрогрузовиков

Современный участок автобана, оборудованный для проезда грузовиков на электрической тяге, открыли в Германии, рядом с Франкфуртом-на-Майне.
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Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
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Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
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Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено в 10:13
Футбол

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев

Обновлено в 16:49
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Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
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Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Футбол

Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте.
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Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

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Новый iPhone XR 2019 показали на видео

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Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 03:18
Космос

Что произойдет, если все жители планеты прыгнут одновременно - ученые знают ответ

Если 7,2 миллиарда людей в назначенное время одновременно прыгнут, ничего особенного не произойдет.
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Песков рассказал, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

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Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
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Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей

Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
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Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить «Рембо 5»

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Происшествия

Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы

На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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