Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в НовосибирскеРИА Новости 05:35

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
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Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

РБК06:19

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

RT на русском06:14

Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске

Московский Комсомолец05:44

Вопрос об открытии памятника Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей – Песков

Эхо Москвы05:57

Песков счел локальным вопросом открытие бюста Сталина в Новосибирске 9 мая

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Песков заявил, что не считает себя вправе участвовать в общественной дискуссии о Сталине

ТАСС05:57

Песков отказался давать оценку установке памятника Сталину в Новосибирске

РИА Новости06:06
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Технологии

Хакеры похитили биткойны на $41 млн с биржи криптовалют Binance

Хакеры сняли 7.000 биткойнов, используя разные техники, "включая фишинг, вирусы и прочие атаки", говорится в сообщении генерального директора Binance Чжао Чанпэна на сайте компании.
Обновлено в 07:49
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Энергетика

Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю

В США за неделю, завершившуюся 3 мая, неожиданно уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 10:55
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения FAN ID

Болельщики ЦСКА на домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги, который прошел 5 мая и завершился вничью – 2:2, протестовали против введения системы FAN ID в чемпионате России.
Обновлено в 06:42
Спорт

Александр Логинов женится в мае

Обновлено в 09:37
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

Польше откроют доступ к фрагментам Ту-154, хранящимся в Смоленске

Обновлено в 10:43
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Жителей Иркутской области эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 02:17
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Игры

В Китае заблокировали PUBG Mobile

Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Футбол

Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:22
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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