Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в НовосибирскеРИА Новости 05:35
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
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Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Сегодня огласят приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о драках в центре Москвы, произошедших осенью прошлого года.
Обновлено вчера в 18:11
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях
Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
«Аэрофлот» отменил и задержал пять рейсов Superjet 100
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол
Юрист объяснил, почему Кокорин получил на месяц больше Мамаева
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество
Россия продолжает ограничивать ввоз белорусской продукции
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий с 10 мая.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»
Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой
В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Барселона» собралась уволить Вальверде
Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
Обновлено в 15:11
Авто
Назван полный список косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Мотострелки Дагестана получили ротный комплект БМП-3
На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 02:49
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Космос
Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения
Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено вчера в 08:28