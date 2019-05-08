Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в НовосибирскеРИА Новости 05:35

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
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Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

РБК06:19

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

RT на русском06:14

Песков заявил, что не считает себя вправе участвовать в общественной дискуссии о Сталине

ТАСС05:57

Вопрос об открытии памятника Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей – Песков

Эхо Москвы05:57

Песков счел локальным вопросом открытие бюста Сталина в Новосибирске 9 мая

Интерфакс05:51

Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске

Московский Комсомолец05:44

Песков отказался давать оценку установке памятника Сталину в Новосибирске

РИА Новости06:06
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Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Сегодня огласят приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о драках в центре Москвы, произошедших осенью прошлого года.
Обновлено вчера в 18:11
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Общество

Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

«Аэрофлот» отменил и задержал пять рейсов Superjet 100

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 01:40
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол

Юрист объяснил, почему Кокорин получил на месяц больше Мамаева

Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Общество

Россия продолжает ограничивать ввоз белорусской продукции

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий с 10 мая.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»

Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой

В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Барселона» собралась уволить Вальверде

Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
Обновлено в 15:11
Авто

Назван полный список косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Мотострелки Дагестана получили ротный комплект БМП-3

На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 02:49
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Космос

Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения

Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено вчера в 08:28
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Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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