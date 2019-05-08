Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в НовосибирскеRT на русском 06:14

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей.
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Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

РБК06:19

Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске

Московский Комсомолец05:44

Песков заявил, что не считает себя вправе участвовать в общественной дискуссии о Сталине

ТАСС05:57

Вопрос об открытии памятника Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей – Песков

Эхо Москвы05:57

Песков счел локальным вопросом открытие бюста Сталина в Новосибирске 9 мая

Интерфакс05:51

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

RT на русском06:14

Песков отказался давать оценку установке памятника Сталину в Новосибирске

РИА Новости06:06
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве

Обновлено 06 мая в 11:53
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Футбол

«Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау

По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
Обновлено в 04:49
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Общество

Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Обновлено вчера в 04:33
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32
Авто

Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3

Обновлено в 08:09
Экономика

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Культура

Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Авто

Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей

В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В Тибете нашли останки денисовского человека, жившего более 160 тысяч лет назад.
Обновлено 05 мая в 00:29
Политика

Коломойский рассказал о возможной перезагрузке экономики Украины

Украинский олигарх Коломойский заявил о возможности всеобщей национализации на Украине в качестве меры для полной перезагрузки экономики, как это было сделано в 1917 году.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Месси поругался с болельщиками «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Звезда "Барселоны" Лионель Месси вступил в перепалку с болельщиками клуба в аэропорту Ливерпуля после поражения в 1/2 Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:15
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31
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Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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