Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облакеГазета.Ru 09:49

В Кремле опровергли сообщение о радиоактивном облаке, появившемся над Россией после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными все опубликованные карты, на которых зафиксировано распространение облака над Уралом и Сибирью.
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Песков рассказал «URA.RU» правду о радиоактивном облаке, напугавшем россиян

URA.Ru07:31

Кремль назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

РБК09:13

Путин получает все данные о ЧП под Архангельском, — Песков

РЕН ТВ07:04

Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском

RT на русском08:25

Песков прокомментировал слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском

Московский Комсомолец07:48

Кремль назвал разговоры о «радиоактивном облаке» под Архангельском абсурдом

РИА Новости07:08

В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке

Газета.Ru09:49
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:00, Ашберн
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
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Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
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Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА

Обновлено в 09:38
Игры

Need For Speed Heat выйдет в ноябре

Следовало ожидать, Need for Speed Heat снова фокусируется на уличных гонщиках и полицейских фантазиях, и эта тема часто встречается во многих играх NFS.
Обновлено 17 августа в 18:44
Кино

Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

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Космос

Фото дня: призрачное раздвоение умирающей звезды

В случае запечатлённой структуры планетарная туманность получила форму двух «призрачных» областей, в составе которых наблюдаются тусклые и более яркие зоны.
Обновлено в 02:25
Авто

Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото

Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Политика

На Курилах нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции обследовали первые 100 метров подземелья.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Политика

Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»

Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
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Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его

Обновлено в 09:07
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Общество

Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации

По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Финансы

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника

Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Происшествия

Против 13 полицейских, отказавшихся разгонять митинги в Ингушетии, возбудили уголовные дела

В отношении 13 сотрудников полиции Ингушетии возбудили уголовные дела о неисполнении приказа (часть 2 статьи 286.1 УК) после того, как они отказались разгонять митинг, участники которого протестовали против изменения границы республики.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

Обновлено в 07:18
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Политика

Трамп подтвердил свой интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы давал поручение своей администрации проработать возможность покупки Гренландии.
Обновлено 18 августа в 19:14
Футбол

Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меня

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.
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Политика

Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»

Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Общество

Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах

Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

Похитители моряков около Камеруна вышли на связь

Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.
Обновлено в 05:06
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