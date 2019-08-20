В Кремле опровергли сообщение о радиоактивном облаке, появившемся над Россией после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными все опубликованные карты, на которых зафиксировано распространение облака над Уралом и Сибирью.

В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке

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