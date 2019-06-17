Политика
В Кремле прокомментировали снижение рейтинга ПутинаExpert.ru 07:30
Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера - в ходе ежедневного брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина на основе новой методики опросов ВЦИОМ.
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Существуют: "а" — разные методики, "б" — существует определенная, рыночным языком выражаясь, волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолит.ру 06:56
с чего всё началось
Существуют: "а" - разные методики, "б" - существует определенная - рыночным языком (выражаясь) - волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – не совсем правильно.РИА Новости06:14
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