В Кремле прокомментировали снижение рейтинга ПутинаExpert.ru 07:30

Существуют: "а" - разные методики, "б" - существует определенная - рыночным языком (выражаясь) - волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – не совсем правильно.

с чего всё началось

Существуют: "а" — разные методики, "б" — существует определенная, рыночным языком выражаясь, волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе.

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