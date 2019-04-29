В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортахРИА Новости 07:12

Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем и принимаем во внимание.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский расценил решение Москвы как попытку "соблазнить" украинцев паспортами. Путаницы не будет Песков отметил, что получив российский паспорт, они не перестают быть жителями Донбасса, хотя Киев отказывает им в надлежащей социальной поддержке.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах

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