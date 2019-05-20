В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и ДонбассеRT на русском 05:57

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

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