Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и ДонбассеRT на русском 05:57

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
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Кремль не намерен обсуждать вопрос принадлежности Крыма

Коммерсантъ05:58

Песков прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма

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В Кремле прояснили вопросы о принадлежности Крыма после слов Зеленского

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Песков отреагировал на заявление Зеленского по Крыму

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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины

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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

RT на русском05:57

Песков: вопроса по Крыму существовать не может

Московский Комсомолец05:39
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Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:22
Кино

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 08:17
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
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Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Здоровье

Прокуроры нашли нарушения в детских поликлиниках Саратова

Прокуратура области провела проверку по обращениям жителей Волжского района Саратова о несогласии с объединением инфекционных детских больниц, закрытием поликлиники.
Обновлено в 07:59
Футбол

Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест

Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.
Обновлено в 07:19
Общество

В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока.
Обновлено в 08:04
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
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Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Музыка

Дакота оценила сходство своего хита с песней победителя Евровидения

Российская певица Рита Дакота оценила сходство своей композиции «Новые линии» с песней победителя Евровидения-2019 из Нидерландов Дункана Лоуренса «Arcade».
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Более десятка школ в Москве «заминированы» неизвестными

Обновлено в 06:10
Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Обновлено в 02:51
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Политика

Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
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Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
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Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Обновлено в 07:32
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
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Политика

Трамп намекнул на кибератаку США против России

Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что США провели кибератаку против России. На это обратил внимание телеканал CNN.
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Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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