Ранее Трамп выразил уверенность, что у него получится обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином. В Государственной думе прокомментировал слова президента США.

В Кремле прокомментировали слова Трампа об обсуждении гонки вооружений

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