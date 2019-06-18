В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в странеРИА Новости 05:55

Действительно, увеличилось количество людей, доходы которых сократились. Их количество подросло в связи, в первую очередь, с внешней экономической конъюнктурой. Говорить о росте бедности нельзя. Главное: президент считает это первоочередной проблемой.

Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране

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