Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливеРИА Новости 07:17

Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль призвал избегать голословных обвинений в оценке инцидента в Оманском заливе

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РЕН ТВ06:42

В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами

Газета.Ru07:20
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Политика

Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
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12 участников массовой драки цыган с селянами задержаны под Пензой

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Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

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Мария Командная рассказала про аферу на турнире по киберфутболу

Известная телеведущая Командная рассказала, что якобы она и Евгений Савин должны были вести турнир по киберфутболу с щедрой оплатой каждому в размере 450 тысяч рублей.
Обновлено в 05:59
Игры

В рекламе новой Watch Dogs нашли отсылки к протестам в Гонконге — Ubisoft пришлось извиняться

В промо-кампании Watch Dogs Legion для китайского рынка нашли политический подтекст: фанаты посчитали, что Ubisoft сделала отсылку на протесты в Гонконге, местные жители которого бунтуют против закона об экстрадиции.
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В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.
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Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

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Стало известно, как Нибиру связана с «исчезновением» Марса и Плутона, – на очереди Земля

Марса и Плутона не оказалось на своих прежних местах в Солнечной системе.
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Происшествия

Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
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Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды

Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
Обновлено вчера в 08:09
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В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
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Обновлено вчера в 13:05
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Ольга Бузова отправилась на свадьбу со своим экс-бойфрендом

Как оказалось, там Ольга не совсем отдыхает – она прилетела на свадьбу, а сопровождал ее никто иной как ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
Обновлено в 06:33
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Обновлено в 07:52
Политика

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
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Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве

По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Космос

Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом

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Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
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Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:58
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Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
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В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

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Залив на северо-западе Аравийского моря, через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Длина залива составляет около 450 километров, ширина - до 330 км. Максимальная глубина - 3694 метра. Северное побережье залива принадлежит Ирану и Пакистану, южное - Оману и Объединённым Арабским Эмиратам.
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