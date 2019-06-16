Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливеРИА Новости 07:17
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Спорт
Мария Командная рассказала про аферу на турнире по киберфутболу
Известная телеведущая Командная рассказала, что якобы она и Евгений Савин должны были вести турнир по киберфутболу с щедрой оплатой каждому в размере 450 тысяч рублей.
Обновлено в 05:59
Игры
В рекламе новой Watch Dogs нашли отсылки к протестам в Гонконге — Ubisoft пришлось извиняться
В промо-кампании Watch Dogs Legion для китайского рынка нашли политический подтекст: фанаты посчитали, что Ubisoft сделала отсылку на протесты в Гонконге, местные жители которого бунтуют против закона об экстрадиции.
Обновлено в 07:07
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:26
Космос
Стало известно, как Нибиру связана с «исчезновением» Марса и Плутона, – на очереди Земля
Марса и Плутона не оказалось на своих прежних местах в Солнечной системе.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Космос
Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды
Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Происшествия
На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отправилась на свадьбу со своим экс-бойфрендом
Как оказалось, там Ольга не совсем отдыхает – она прилетела на свадьбу, а сопровождал ее никто иной как ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика
Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Canon готовит к презентации новую камеру PowerShot G5 X Mark II
Японская транснациональная корпорация Canon, специализирующаяся на выпуске устройств фото- и видеофиксации изображений, в течение ближайшего месяца планирует анонсировать новую камеру, получившую название PowerShot G5 X Mark II.
Обновлено в 08:36
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено 14 июня в 14:00