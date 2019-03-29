Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в ИнгушетииРИА Новости 05:34

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Вы говорите об отдельном происшествии, которым занимаются правоохранительные органы. Ну это опять же не вопрос для Кремля. Мы получаем соответствующую информацию и внимательно следим за тем, что происходит в республике.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 06:00

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