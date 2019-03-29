Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в ИнгушетииРИА Новости 05:34
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Вы говорите об отдельном происшествии, которым занимаются правоохранительные органы. Ну это опять же не вопрос для Кремля. Мы получаем соответствующую информацию и внимательно следим за тем, что происходит в республике.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 06:00
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Политика
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Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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Авто
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Общество
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Технологии
Зарубежные VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора
Накануне Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе для блокировки запрещенных в России ресурсов.
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Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
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