Политика

Кремль следит за ситуацией с митингами в ИнгушетииТАСС 05:55

Ситуация с митингами в Ингушетии требует внимания, Кремль следит за происходящим в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Вы говорите об отдельном происшествии, которым занимаются правоохранительные органы. Ну это опять же не вопрос для Кремля. Мы получаем соответствующую информацию и внимательно следим за тем, что происходит в республике.
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