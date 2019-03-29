В Кремле прокомментировали ситуацию в ИнгушетииРИА Новости 05:34

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В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

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