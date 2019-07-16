Кремль наблюдает за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но не может и не планирует в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это вопрос избиркома.

В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму

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