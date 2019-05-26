Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякамRT на русском 05:54

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
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с чего всё началось

Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.
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Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

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Интерфаксвчера в 22:57
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
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Политика

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Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек

Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
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Происшествия

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Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
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Происшествия

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Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.
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Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.
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Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

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Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

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Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

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Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия

В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
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В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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Милнер может летом перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в сферу интересов «ПСЖ», утверждает Le Parisien.
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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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Другая часть алгоритма воссоздает из аудиодорожки использованного видео (небольшого фрагмента — от 3 до 6 секунд) спектрограмму речи и, используя результаты из параллельной нейросети, генерирующей изображение лица, дает на выход примерное изображение лица человека, который разговаривает на видео.
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Пешеходные переходы откроются в конце 2020 года, после того, как трасса «Таврида» будет введена в эксплуатацию.
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