Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякамRT на русском 05:54
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
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с чего всё началось
Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.Ведомостивчера в 16:57
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Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37
Авто
Fiat Chrysler направил Renault предложение о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles направил французскому автоконцерну Renault предложение о слиянии, говорится в сообщении FCA.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей
Данилко добавил, что во время застолья Каменских призналась ему, что мечтает о детях.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Политика
Гройсман прокомментировал возможность дефолта
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.
Обновлено в 05:12
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Советник украинского лидера по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 04:54
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек
Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала точеную фигурку в нюдовом кожаном платье
Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:03
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено 25 мая в 18:40
Армия и оружие
ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Горловке
Обновлено в 04:30
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия
В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Футбол
Милнер может летом перейти в «ПСЖ»
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в сферу интересов «ПСЖ», утверждает Le Parisien.
Обновлено в 05:27
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Обновлено вчера в 09:40
Наука
Нейросеть нарисовала лицо по голосу
Другая часть алгоритма воссоздает из аудиодорожки использованного видео (небольшого фрагмента — от 3 до 6 секунд) спектрограмму речи и, используя результаты из параллельной нейросети, генерирующей изображение лица, дает на выход примерное изображение лица человека, который разговаривает на видео.
Обновлено в 04:17
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Транспорт
На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж пешеходных переходов
Пешеходные переходы откроются в конце 2020 года, после того, как трасса «Таврида» будет введена в эксплуатацию.
Обновлено в 04:43