В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякамRT на русском 05:54

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.

с чего всё началось

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

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