В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякамРоссийская газета 02:55

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.

с чего всё началось

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Авто Процесс сборки двигателя V8 AMG показали на видео На видео один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, показал как происходит процесс сборки двигателя V8.

Политика Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа» Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Политика Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом Настя Каменских и Потап поженились 23 мая Добавим, что в день своей свадьбы продюсер выпустил новую песню под названием "Константа", которую посвятил их с Каменских истории любви.

Политика Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье» «В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.

Авто В Набережных Челнах торжественно открыли завод каркасов кабин В Набережных Челнах состоялась церемония открытия завода каркасов кабин СП «Даймлер КАМАЗ Рус».

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Экономика К «Ашан» потянулись иски от арендодателей Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.

Экономика На Среднем Урале могут появиться семь новых долгостроев Семь строящихся жилых домов в Свердловской области находятся в зоне риска и могут быть заморожены.

Политика В Кремле не подтвердили отставку Суркова В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Шоу-бизнес Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.

Происшествия В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.

Общество Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).

Технологии Google инвестирует 600 млн евро в новый дата-центр в финской Хамине Новый дата-центр Google стоимостью 600 млн евро будет построен на территории бывшего целлюлозного завода в Хамине.

Политика Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.

Авто Mazda 3 с мотором SkyActiv-X может существенно подорожать Как оказалось, авто будет работать на базе SkyActiv-X и будет стоить в среднем на четверть дороже, чем актуальная модификация с двухлитровым мотором.

Экономика Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.