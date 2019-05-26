Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякамРоссийская газета 02:55

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
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Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.
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