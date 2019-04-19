Политика
В Кремле прокомментировали публикацию доклада МюллераРИА Новости 05:31
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
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Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений. С самого начала мы говорили, что чем бы ни занимались следователи, они не найдут аргументов вмешательства и президент Путин в частности говорил об этом, ибо такого вмешательства не было. Собственно публикация лишний раз это подтверждает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:35
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