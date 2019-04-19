Политика

В Кремле прокомментировали публикацию доклада МюллераРИА Новости 05:31

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кремле усомнились в качестве доклада Мюллера

Российская газета06:35

Эксперт прокомментировал публикацию доклада Мюллера о «российском вмешательстве»

RT на русском08:19

Песков назвал доклад Мюллера тратой денег налогоплательщиков

РБК05:35

Рябков: доклад Мюллера не мог содержать никаких сенсационных выводов и заключений

ТАСС06:49

Кремль и МИД не нашли ничего интересного в докладе спецпрокурора Мюллера

Коммерсантъ05:51

В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера

РИА Новости05:31

В Кремле прокомментировали доклад Мюллера по «российскому делу»

Life.ru05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Рядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперов

Рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, расставили снайперов.
Обновлено в 10:34
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Общество

Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Теннис

Игорь Андреев: «В Кубке Федерации не бывает неважных матчей»

В Кубке Федерации не бывает неважных. Все хотят попасть в мировую группу, — сказал Андреев.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца «Пипися»

Китайское телеканал CCTV Military Channel опубликовал видео испытаний первого китайского авианосца, с нуля созданного в Поднебесной.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич нашла себе работу

Обновлено в 10:12
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Футбол

Штоффельсхаус: хотел бы помочь «Манчестер Юнайтед» выйти на новый уровень

Работать в Англии было бы честью. Хотел бы помочь вывести клуб на новый уровень.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Шесть кораблей НАТО вошли в польскую Гдыню

Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт города Гдыня на севере Польши.
Обновлено в 08:23
Футбол

Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 09:13
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса» и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут.
Обновлено в 10:39
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Смартфон Motorola Moto Z4 получит одинарную камеру

Обновлено в 07:43
Политика

Сирия отправила в Крым первое судно с грузом

Обновлено в 04:58
Политика

МВФ одобрил национализацию Приватбанка на Украине

Международный валютный фонд одобрил национализацию Приватбанка. Там заявили, что это единственная эффективная мера по защите вкладчиков.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное