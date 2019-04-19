Политика

В Кремле прокомментировали публикацию доклада МюллераРИА Новости 05:31

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
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Кремль и МИД не нашли ничего интересного в докладе спецпрокурора Мюллера

Коммерсантъ05:51

Эксперт прокомментировал публикацию доклада Мюллера о «российском вмешательстве»

RT на русском08:19

В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера

РИА Новости05:31

Рябков: доклад Мюллера не мог содержать никаких сенсационных выводов и заключений

ТАСС06:49

Песков назвал доклад Мюллера тратой денег налогоплательщиков

РБК05:35

Песков прокомментировал доклад Мюллера

Московский Комсомолец05:53

В Кремле прокомментировали доклад Мюллера по «российскому делу»

Life.ru05:08
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Авто

«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту

Обновлено в 07:54
Политика

СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 10:25
Интернет

Количество лайков в Instagram может стать невидимым

Обновлено в 07:43
Происшествия

Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов

Журналистка Лайра Макки (Lyra McKee) была убита во время освещения беспорядков в Северной Ирландии.
Обновлено в 08:36
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold

В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Врачи дают положительный прогноз по состоянию здоровья писателя Быкова

Interfax-Russia.ru - Врачи дают благоприятный прогноз в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в минувший вторник, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет

Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Политика

Порошенко не поверил в способность Зеленского «иметь дело с Путиным»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил об опасности "реванша" и превращения страны в "сателлит Российской Империи" в случае победы его конкурента Владимира Зеленского на выборах.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС

Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Хоккей

Айзерман станет генменеджером «Детройта»

Стив Айзерман провел всю свою игровую карьеру в «Детройте», выступая за команду с 1983 по 2006 гг.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре

Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Экономика

Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского

Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Политика

В конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу»

Глава юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролд Надлер направил в минюст повестку с требование предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о "вмешательстве России" в американские выборы, передает ТАСС.
Обновлено в 10:17
Политика

Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году

Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет "определенную гибкость" в вопросе перехода русских школ на эстонский язык Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика

При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей

Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы была утверждена в декабре 2013-го.
Обновлено в 07:09
Политика

МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 10:30
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Обновлено в 10:21
Политика

Лукашенко объявил сроки президентских и парламентских выборов

Выборы в Палату представителей Национального собрания состоятся в этом году, — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.
Обновлено в 06:17
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