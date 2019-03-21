В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у ПутинаRT на русском 07:43

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Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Армия и оружие США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.

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Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

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Авто Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).

Интернет Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.

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Политика Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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Происшествия Емельяненко обжаловал решение суда о лишении водительских прав Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение мирового суда Кисловодска, лишившего его водительских прав на полтора года.

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