Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у ПутинаRT на русском 07:43
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:34
с чего всё началось
Ранее в четверг агенство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.Интерфакс07:32
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Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Обновлено в 12:15
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Авто
Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla
Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.
Обновлено в 14:20
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Происшествия
Емельяненко обжаловал решение суда о лишении водительских прав
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение мирового суда Кисловодска, лишившего его водительских прав на полтора года.
Обновлено в 12:16
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Зеленский допустил двусторонние переговоры с Россией по Донбассу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 14:24
Спорт
Женская сборная России обошла Италию в Кубке наций и заняла 4-е место
Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил краснокнижного амурского тигра, после того как хищник забрался в его сарай и задрал корову.
Обновлено в 09:05
Футбол
Клуб Бекхэма может сыграть в MLS уже в следующем сезоне
Новый клуб «Интер Майами», который частично принадлежит бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиду Бекхэму, может выступить в MLS уже в следующем сезоне, сообщает пресс-служба MLS.
Обновлено в 12:20
Политика
Депутата Набиева лишили полномочий за «алкоголиков и тунеядцев»
Напомним, что на заседании 6 марта Набиев высказал мнение, что размер пенсий связан с усилиями, предпринятыми людьми в трудоспособном возрасте, и добавил, что 8000 рублей получают соответственно «алкаши и тунеядцы».
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Шепелев раскрыл правду об отцовстве Жемчугова из «Дома-2»
Обновлено в 08:44
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Футбол
УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».
Обновлено в 13:51