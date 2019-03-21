Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у ПутинаRT на русском 07:43
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:34
с чего всё началось
Ранее в четверг агенство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.Интерфакс07:32
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Спорт
Тарасова раскритиковала выступление Коляды на ЧМ
Обновлено в 08:05
Кино
Названо место похорон актера Анатолия Адоскина
Обновлено в 01:12
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Замглавы администрации Чехова задержали после обысков
По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Политика
Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга
По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Энергетика
Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому»
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.
Обновлено в 11:09
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Актриса ответила на вопросы поклонников.
Обновлено в 06:22
Кино
С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами
Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
Обновлено в 06:57
Финансы
Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов
Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком
Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика
Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России
Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Общество
Правительство хочет увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство РФ разработало законопроект, который увеличит максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.
Обновлено в 04:50