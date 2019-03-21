В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у ПутинаRT на русском 07:43

с чего всё началось

Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

Происшествия В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.

Экономика Госдума в первом чтении приняла закон об «ипотечных каникулах» Госдума в первом чтении приняла законопроект об "ипотечных каникулах" для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Общество Законопроект о закупках для детских лагерей приняли в первом чтении Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение безопасности государственных закупок для детских лагерей.

Спорт Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Общество Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Экономика МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5% Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).

Армия и оружие CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России» Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.

Армия и оружие В Челябинской области прошла проверка боеготовности армии Проверка готовности войск Центрального военного округа к обороне наиболее важных экономических и промышленных объектов прошла в Челябинской области, пишет URA.RU со ссылкой на ЦВО.

Шоу-бизнес От смертельной опасности Ротару спасают химиотерапией, сообщили СМИ Как сообщает сайт "Дни.ру", певица могла отказаться от участия в музыкальных фестивалях "Песня года" и "Золотой граммофон" и не поет на корпоративах из-за серьезных проблем со здоровьем.

Политика В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2» Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Происшествия ФБР подключилось к проверке сертификации Boeing 737 MAX После гибели Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны, включая Россию, закрыли свою территорию для пролёта этих самолётов.

Общество Суд признал незаконным вылов косаток, попавших в «китовую тюрьму» Суд 7 декабря 2018 года признал заключение госэкспертизы (на основании которого четыре коммерческие компании выловили 12 косаток, 10 из которых сейчас содержатся в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье) на материалы ОДУ косаток незаконным и недействующим с момента издания.

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Политика В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.

Политика Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Экономика СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.

Экономика Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.

Кино С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Траньковым Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, высказали мнение о своём сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании, а ныне тренером Максимом Траньковым.