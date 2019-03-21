В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у ПутинаRT на русском 07:43

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Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

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