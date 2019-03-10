Политика

В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернетаRT на русском 06:36

В Кремле и в правительстве выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Москве митинг за свободу интернета.
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Дмитрий Песков
Все выступают за свободу интернета, и авторы этого законопроекта, и в администрации президента, и в правительстве никто не является сторонником идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:25

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