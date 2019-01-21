В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газИзвестия 05:18

В надзорном органе сочли, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. В свою очередь, "Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на это решение. После этого в ряде других регионов России также прозвучали предложения о списании задолженности за газ.

с чего всё началось

Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ. По его словам, данный вопрос чрезвычайно сложный.

В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газ

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