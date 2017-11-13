В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газИзвестия 05:18

Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.

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