Экономика

В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газИзвестия 05:18

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ. По его словам, данный вопрос чрезвычайно сложный.
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Дмитрий Песков
Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 05:54

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