В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газИзвестия 05:18

Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ. По его словам, данный вопрос чрезвычайно сложный.

В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газ

Происшествия Происшествия Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

Футбол Футбол Кокорин назвал россиян «стадом баранов» «Невские новости», со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания послание, пишут, что футболист сравнил соотечественников со «стадом баранов».

Спорт Спорт ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Происшествия Происшествия Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево.

Экономика Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.

Авто Авто Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии Компания Volkswagen почти завершила тесты восьмой генерации Golf. В сети уже появились фотографии автомобиля без камуфляжного покрытия.

Авто Авто Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7 Китайская компания Geely выводит на российский рынок обновленный кроссовер X7.

Политика Политика Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".

Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.

Технологии Технологии WhatsApp ограничил отправку сообщений Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.

Наука Наука Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей Подводя предварительные итоги своего расследования, китайские власти заявили, что им удалось подтвердить рождение двух девочек-близнецов с отредактированными ДНК и беременность ещё одной женщины, также участвовавшей в эксперименте ученого по имени Хэ Цзянькуй.

Общество Общество В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора 18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Авто Авто Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Интернет Интернет Google оштрафовали на 50 млн евро во Франции Компанию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро.

Общество Общество Петербург расторг все контракты с «Метростроем» Правительство Санкт-Петербурга решило расторгнуть с ОАО «Метрострой» все контракты на строительство трех линий метро.

Авто Авто Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.

Технологии Технологии Роскомнадзор опять массово блокирует прокси для Telegram Роскомнадзор возобновил активную блокировку прокси-серверов для мессенджера Telegram.

Происшествия Происшествия ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.

Технологии Технологии Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны оценило ущерб от авиаударов Израиля по Сирии

Гаджеты Гаджеты Apple вернула в продажу iPhone SE Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.

Гаджеты Гаджеты Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Общество Общество Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.

Общество Общество Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери

Политика Политика Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit Глава британского кабинета министров Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума по Brexit, передает РИА Новости.

Происшествия Происшествия Скончался претендент на трон Франции принц Генрих Орлеанский Претендент на французский трон принц Генрих Орлеанский ушел из жизни 21 января в возрасте 85 лет.

Происшествия Происшествия 126 человек погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базу