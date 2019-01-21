Экономика
В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газИзвестия 05:18
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ. По его словам, данный вопрос чрезвычайно сложный.
Читать в источнике
Оценить
Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет
В 2017 году китайская экономика выросла на 6,8%. Темпы роста снижались на протяжении всего 2018 года.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Финансы
Укреплению рубля помогло российское золото
Банк России 18 января обнародовал данные по динамике запасов инвестиционного золота в международных резервах РФ.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
ЦБ поддержал систему индивидуального пенсионного капитала
Набиуллина отметила, что пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег для российской экономики, а новый механизм формирования капитала поможет в целом вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений.
Обновлено в 05:00
Экономика
«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов
Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Экономика
Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто
Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Экономика
Минфин не ожидает возвращения портфельных инвесторов в РФ
Средства инвесторов, ушедшие за рубеж, вряд ли вернутся в РФ в ближайшем будущем, поэтому в стране стоит развивать финансовые рынки и обеспечивать их надежность.
Обновлено в 03:31
Экономика
Япония возобновила покупку иранской нефти
Япония вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией возобновила импорт иранской нефти.
Обновлено в 03:34
Экономика
Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 01:56
Экономика
Программа поддержки молодых семей провалилась
Счетная палата признала программу поддержки молодых семей, которым власти обещали помочь с приобретением квартиры, фактически проваленной.
Обновлено в 05:04
Экономика
Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки
Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки Вторую неделю подряд иностранные инвесторы наращивают инвестиции в Россию.
Обновлено вчера в 17:35
Недвижимость
Спрос на новые элитные поселки на Рублевке вырос в 2018 году на 40%
На рынок элитного загородного жилья московского региона в 2018 году не вышло ни одного нового поселка, что повлекло за собой сокращение уровня спроса на 18%, рост среднего чека на коттеджи на 8% (до 108 миллионов рублей) и перераспределение спроса в сторону Рублево-Успенского шоссе, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
Обновлено в 04:58
Экономика
Глава Минстроя назвал стоимость установки газоанализаторов в России
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что установка в квартирах по всей стране газоанализаторов, оповещающих жильцов об утечке газа, обойдется примерно в 300 млрд рублей, предает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37
Экономика
Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублей
Для реализации федерального проекта "Северный морской путь" в течение 2019 – 2024 гг. потребуется 905,6 млрд руб. Это следует из разработанного Росморречфлотом плана-графика, который будет обсуждаться на совещании в агентстве 23 января с заинтересованными сторонами, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Европейские рынки акций выросли в пятницу и по итогам недели
Фондовые индексы Западной Европы продемонстрировали активный рост в пятницу в надежде на урегулирование торговых споров США с Китаем и Европейским союзом.
Обновлено в 00:07