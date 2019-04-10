Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с ПутинымКоммерсантъ 05:27

Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим.

Общество Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.

Культура Собибор: как Польша у России отнимает право на историю "У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе".

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.

Политика США призывают более 50 стран ввести санкции против Венесуэлы Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет добиваться расширения санкций против Венесуэлы от своих стран-партнеров.

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Политика Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Политика Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.

Кино Новый трейлер фильма «Король Лев» опубликовали в Сети Трейлер нового фильма студии Disney "Король Лев" опубликовали сегодня на официальном канале компании на YouTube.

Общество ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника» «Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».

Происшествия Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.

Происшествия Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.

Общество В 2018 году россияне заплатили более 11 млрд рублей геймерам В прошлом году россияне потратили более 11,5 млрд рублей на покупку игровых артефактов и просмотр онлайн-трансляций прохождения игр.

Экономика В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.

Политика Президент Ирака обратился за помощью к России Президент Ирака Бархам Салех призвал Россию помочь в восстановлении страны после борьбы иракцев с террористами.

Происшествия В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына 35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Здоровье В Твери прошли дни под знаком милосердия В столице Верхневолжья состоялась конференция «Актуальные вопросы оказания паллиативной помощи», направленная на обобщение опыта и ее дальнейшее совершенствование, внедрение новых методов и новых технологий, призванных улучшить качество жизни неизлечимых больных.

Армия и оружие Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.

Здоровье В Нью-Йорке из-за вспышки кори был объявлен режим ЧС Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в Бруклине.