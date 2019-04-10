Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с ПутинымКоммерсантъ 05:27
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
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Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:38
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Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Политика
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Космос
Два кубсата впервые пообщались при помощи лазерного луча
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Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
В 2018 году россияне заплатили более 11 млрд рублей геймерам
В прошлом году россияне потратили более 11,5 млрд рублей на покупку игровых артефактов и просмотр онлайн-трансляций прохождения игр.
Обновлено в 06:05
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В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
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Президент Ирака обратился за помощью к России
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Происшествия
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В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
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Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Армия и оружие
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В Нью-Йорке из-за вспышки кори был объявлен режим ЧС
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СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
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Альпы могут потерять почти все ледники к 2100 году
Обновлено вчера в 13:08