Политика
В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400Газета.Ru 09:14
Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.
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Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:29
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Футбол
Сергей Семак: «Ригони заслужил место в стартовом составе»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 23-го тура премьер-лиги с "Анжи" рассказал, что нападающий Эмилиано Ригони заслужил место в стартовом составе.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца
Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Политика
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Вест Хэм» запретит посещать матчи фанатам, скандировавшим антисемитские кричалки
«Вест Хэм» опубликовал заявление, в котором осудил поведение группы болельщиков, распевавшей антисемитские кричалки в адрес «Тоттенхэма».
Обновлено в 05:29
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Политика
Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским
В избирательном штабе Петра Порошенко рассказали на каких условиях кандидат готов выйти на дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 06:27
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Елена Захарова снималась на последнем месяце беременности
Для Елены Захаровой картина стала особенной, своего рода последним испытанием перед днем X, ведь она снималась, находясь на последнем месяце беременности.
Обновлено в 07:20
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись
Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала Басту подписаться на ее «Инстаграм»
Фанаты Ольги Бузовой тут же отреагировали на ее просьбу и буквально забросали страничку Басты комментариями с призывом подписаться на Ольгу.
Обновлено в 07:10
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Религия
Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Колобкову показали проект нового ледового дворца в Нижнем Новгороде
Проект нового ледового дворца, который позволит проводить спортивные соревнования любого уровня, продемонстрировали в Нижнем Новгороде министру спорта РФ Павлу Колобкову в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Обновлено в 10:41
Транспорт
Тель-Авив пустит 50 бесплатных автобусов во время финала Евровидения
Мэрия Тель-Авива решила пустить 50 бесплатных автобусов по основным маршрутам города в пятницу и субботу 17-18 мая, когда состоится финал конкурса "Евровидение", несмотря на шабат.
Обновлено в 07:42
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий
Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Войска ПНС сбили самолет Ливийской национальной армии
Подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНС) войска под руководством премьера Фаиза Сараджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Шойгу закупает снаряды из пластика
RU по материалам The National Interest. Снаряды предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.
Обновлено в 03:48
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Общество
Эксперты рассказали, как найти самые дешевые авиабилеты
Специалисты, занимающиеся поиском самых дешевых авиабилетов, дали несколько советов путешественникам, как найти билет за минимальную цену, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 08:23