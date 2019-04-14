Политика
В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400Газета.Ru 09:14
Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.
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Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:29
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Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
Обновлено в 13:24
Политика
СБУ назвала количество посетивших дебаты Порошенко
Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя Национальной полиции страны Александр Фацевич оценил количество посетителей дебатов в пять тысяч человек.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ
Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Музыка
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Общество
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Авто
В России насчитали около 13 тысяч люксовых автомобилей
Отмечается, что около 80% всех люксовых автомобилей страны числятся в двух федеральных округах — Центральном (8,5 тыс. шт.) и Северо-Западном (1,5 тыс. шт.).
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами
По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Политика
Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами
Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Происшествия
Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети
Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения
На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Религия
Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке
Обновлено в 11:53
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Происшествия
На Урале блогера задержали во время попытки «похищения» человека
Несовершеннолетнего блогера из Нижнего Тагила задержали во время записи пранка.
Обновлено в 12:05
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55