В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400Газета.Ru 09:14

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Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.

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