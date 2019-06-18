Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
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Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении
Обновлено в 08:13
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»
Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Моршанске
Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области.
Обновлено вчера в 17:18
Спорт
CAS не получал апелляцию от бегуньи Савиной, дисквалифицированной на 12 лет
CAS не получал апелляцию от российской бегуньи Ксении Савиной на решение ИААФ дисквалифицировать ее на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 07:16
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Политика
Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке
На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:02
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Происшествия
Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке
Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.
Обновлено в 06:08
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Общество
В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 72,23 рубля
Официальный курс евро на среду вырос на 12,14 копейки - до 72,2291 рубля, курс доллара увеличился на 1,65 копейки - до 64,3352 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:09
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Авто
ЕС не дал Германии сделать дороги платными для иностранцев
Европейский суд юстиции назвал противоречащим европейским нормам планы Германии ввести платеж для иностранных автомобилистов для проезда по немецким автомобильным дорогам.
Обновлено в 07:09
Технологии
В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга
Mail.ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget добавила в интерфейс личного кабинета возможность редактировать списки контекстного таргетинга.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Политика
Депутат Рады назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
Обновлено в 04:38
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Политика
Додон поблагодарил Россию за сохранение стабильности в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность руководству России на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым, сообщает РИА "Новости" Додон отметил, что поблагодарил за поддержку усилий по сохранению стабильности и за признание законной власти.
Обновлено в 07:41
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55