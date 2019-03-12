Политика

В Кремле прокомментировали планы Трампа поговорить с ПутинымГазета.Ru 06:43

"Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]", - подчеркнул Песков. Ранее Трамп заявил, что поговорит Путиным о ситуации в Венесуэле. Также он отметил, что, возможно, пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином.
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с чего всё началось

Песков заявил, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
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