В Кремле прокомментировали планы Трампа поговорить с ПутинымГазета.Ru 06:43

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

с чего всё началось

"Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]", - подчеркнул Песков. Ранее Трамп заявил, что поговорит Путиным о ситуации в Венесуэле. Также он отметил, что, возможно, пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Кремле прокомментировали планы Трампа поговорить с Путиным

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