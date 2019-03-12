Политика
В Кремле прокомментировали планы Трампа поговорить с ПутинымГазета.Ru 06:43
"Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]", - подчеркнул Песков. Ранее Трамп заявил, что поговорит Путиным о ситуации в Венесуэле. Также он отметил, что, возможно, пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.ТАСС07:01
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