Армия и оружие
В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в ЕвропуRT на русском 07:17
Переброска шести американских бомбардировщиков B-52 в Европу вызывает дополнительную напряжённость, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации. Скорее, наоборот, это вызывает дополнительную напряженность. Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 08:46
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Армия и оружие
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Футбол
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Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.
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Политика
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Обновлено в 08:29
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Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
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Кино
Третья часть приключений Билла и Теда выйдет в августе 2020 года
Продолжение культовой дилогии конца 80-х и начала 90-х выйдет в американский кинопрокат 21 августа 2020 года.
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Политика
Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий
По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
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Обновлено в 04:38
Политика
СМИ узнали об отказе S7 Space от украинских ракет «Зенит»
Сделка между российской частной компанией S7 Space и украинским предприятием «Южмаш» по изготовлению последними 12 ракет «Зенит» может быть аннулирована в ближайшее время.
Обновлено вчера в 21:27
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено вчера в 09:29
Общество
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В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика
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Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Происшествия
Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске
Жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими.
Обновлено в 08:12
Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
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Общество
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Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Политика
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Неприсоединение Сан-Марино к санкциям Евросоюза против России открывает новые возможности для расширения двустороннего взаимодействия, в том числе в банковской сфере и в области сельского хозяйства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Экономика
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Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Происшествия
Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке
По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41