Армия и оружие
В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в ЕвропуRT на русском 07:17
Переброска шести американских бомбардировщиков B-52 в Европу вызывает дополнительную напряжённость, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации. Скорее, наоборот, это вызывает дополнительную напряженность. Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 08:46
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