Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти в США.

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

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