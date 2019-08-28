Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти в США.

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

Происшествия Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.

Происшествия В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России 18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Происшествия Суд в Москве отправил второго участника акции против повышения пенсионного возраста на принудительное лечение Напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре 2018 года Василия Костылева в судебном порядке решили отправить на принудительное лечение.

Экономика В России зафиксировали рост уровня бедности Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

Политика Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.

Экономика МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Шоу-бизнес Правительство может подключить Ольгу Бузову к пропаганде ПДД Вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов выступил с предложением подключить к пропаганде безопасности на дорогах известную певицу и шоу-вумен Ольгу Бузову.

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Общество Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Политика СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Экономика В Москве в августе возник дефицит авокадо Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова.

Политика Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Общество Власти Италии не пустили еще одно судно с мигрантами на борту Недавно власти Италии узаконили свое противодействие неправительственной организации, которая занимается спасением африканских мигрантов и их доставкой на южные берега Италии.

Футбол Уткин: «За Алексея Миранчука предложены мегаденьги» Известный футбольный обозреватель Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что лидеры столичного "Локомотива" братья Миранчуки могут сменить прописку и отправиться в северную столицу.

Футбол Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.