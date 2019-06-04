Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по ДонбассуРИА Новости 05:16

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Российские власти нашли авторитетного переговорщика по конфликту с Украиной

URA.Ru06:14

Песков отметил важность позиции президента Украины в переговорах по Донбассу

ТАСС05:58

Опытный деятель: Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу

РЕН ТВ05:29

Кремль прокомментировал новую работу Кучмы

Lenta.ru05:30

В Кремле отреагировали на назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу

Известия05:25

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

РИА Новости05:16

В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

RT на русском05:45
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Происшествия

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве

Обновлено в 07:08
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу

Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

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Общество

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Игры

Третья часть Watch Dogs может разрешить игрокам управлять любым NPC

Главной особенностью экшена станет выбор протагониста — им может стать абсолютно любой игровой персонаж, у которого будет полный набор анимаций, озвучка и черты характера, «создаваемые и управляемые игровыми системами».
Обновлено в 05:25
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Гаджеты

Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro

Apple решила не отставать от тенденций и внедрила темную тему в iOS 13.
Обновлено вчера в 17:38
Транспорт

Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»

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«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой

Хоккейный клуб «Трактор» и нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.
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Выручка HeadHunter в I квартале 2019 года выросла на 31,8%

Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter в I квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 31,8%, до 1,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 08:34
Общество

В колонии Нижнего Тагила заключенные строят «яхту» для бизнесмена

Правозащитники сообщили, что в исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле заключенных заставляют строить яхту для бизнесмена, пишут ЕАН.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:48
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
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Происшествия

Тулунский маньяк признался в новых преступлениях

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Религия

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Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Автоспорт

Себастьян Феттель прокомментировал слухи об уходе из Формулы 1

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Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

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Кино

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
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Происшествия

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

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Политика

ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
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Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Хоккей

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Происшествия

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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