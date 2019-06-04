Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по ДонбассуРИА Новости 05:16
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Экономика
Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупок
Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков.
Обновлено в 10:27
Общество
Генпрокурор указал на нарушения в ходе мусорной реформы
В каждом третьем регионе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении платы за вывоз мусора, - заявил 4 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает информационный портал panram.ru.
Обновлено в 11:06
Общество
Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко
Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Авто
АВТОВАЗ раскрыл свежие подробности о новейшей LADA 4x4
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми, работы над следующей генерацией LADA 4x4 ведутся полным ходом.
Обновлено в 09:58
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН
Обновлено в 10:28
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Рекордная жара ожидается в Москве в выходные
Обновлено в 07:07
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
Обновлено в 08:25
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Экономика
Около 70% строящегося жилья будет завершено без перехода на эскроу
Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 11:26
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Политика
Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.
Обновлено в 11:04
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Безрукова отказалась от «Кинотавра»
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Ани Лорак с треском уволила свою команду
Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Культура
BadComedian поддержал режиссёр Сарик Андреасян
Режиссёр фильма «Защитники» Сарик Андреасян, который неоднократно становился объектом критики и шуток со стороны блогера Евгения Баженова (BadComedian), неожиданно встал на его защиту.
Обновлено в 08:38
Авто
Названы 10 самых популярных в России китайских автомобилей
В период с января по апрель 2019 года россияне приобрели более 10 тысяч новых автомобилей китайских марок, что на 1% больше, по сравнению с прошлогодним отчетным периодом.
Обновлено в 09:46