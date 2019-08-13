Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингахВедомости 06:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций. Но действия по пресечению беспорядков в Кремле считают абсолютно оправданными.
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с чего всё началось
Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков. Такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал, отвечая на вопросы журналистов.ТАСС06:17
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