Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков. Такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал, отвечая на вопросы журналистов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций. Но действия по пресечению беспорядков в Кремле считают абсолютно оправданными.

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