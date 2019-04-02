В Кремле прокомментировали кредит Белоруссии в $600 миллионовiReactor 05:27

Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет.

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что соответствующий вопрос о предоставлении Россией кредита на сумму до 600 миллионов долларов Республике сейчас находится в проработке. По слова Пескова, в свое время будет сделано заявление.

В Кремле прокомментировали кредит Белоруссии в $600 миллионов

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