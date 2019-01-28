Происшествия
В Кремле прокомментировали кражу картины Куинджи из ТретьяковкиРЕН ТВ 09:06
Песков добавил, что такие происшествия случаются во всех странах мира и далеко не всегда правоохранителям удается найти похищенное. В случае же с полотном Куинджи это удалось. Благодаря слаженным действиям различных служб задержать преступника удалось в кратчайшие сроки.
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Подобные объекты, как Третьяковка, охраняются на должном уровне, безопасность обеспечивается, потому что там хранятся и художественные ценности, и те предметы искусства, которые вообще не имеют ценности — они бесценны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 06:04
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