Происшествия

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Кремле прокомментировали изнасилование в Анапе

СК РФ подозревает двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе в принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данным следствия, 26 августа полицейские застали пострадавшую на пляже с молодым человеком.
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Кремль прокомментировал историю с надругательством полицейскими над 17-летней спортсменкой на пляже в Краснодарском крае

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В Кремле не считают преступления полицейских следствием их «тотальной безнаказанности»

ТАСС06:38

В Кремле назвали инцидент с полицейскими в Анапе отвратительным

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Песков – о групповых изнасилованиях девушек полицейскими в Екатеринбурге и Анапе

Znak.com07:18

Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции

РБК06:48

Представитель президента призвал не судить полицейских из-за их коллег, изнасиловавших девушек в Екатеринбурге и Анапе

URA.Ru06:31
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

СеверИнформ 02:28
Политика

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
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Суд в Киеве отпустил журналиста Вышинского под личное обязательство

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Политика

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Происшествия

На МАКС-2019 начали продавать кукурузу с фразой бортпроводника А321

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Происшествия

Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть

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Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области

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Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
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