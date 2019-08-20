Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракетыРИА Новости 07:03
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД. Потому что за несколько недель подготовить подобные испытания невозможно. Это говорит о том, что американцы изначально вели к слому ДРСМД.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:34
с чего всё началось
Военный эксперт Михаил Ходарёнок в беседе с RT прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).RT на русском05:09
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