Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT. Он назвал данные ситуации отвратительными и неприемлемыми.

Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

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